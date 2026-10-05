Ally Financial Aktie 19440971 / US02005N1000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ally Financial stellt voraussichtlich am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 41,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ally Financial Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Ally Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Ausblick: Ally Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)