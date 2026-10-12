AllianceBernstein Aktie 2460130 / US01881G1067
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AllianceBernstein legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AllianceBernstein äussert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,858 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 915,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,97 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,66 Milliarden USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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