Allegiant Travel Aktie 2587779 / US01748X1028
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Allegiant Travel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Allegiant Travel wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allegiant Travel für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,486 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 68,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 946,3 Millionen USD gegenüber 561,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,480 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,61 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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