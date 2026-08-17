Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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17.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alimentation Couche-Tard lädt voraussichtlich am 01.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,928 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,14 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 21,19 Milliarden USD, was einem Umsatz von 23,84 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD aus. Im Vorjahr waren 4,65 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 83,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 105,58 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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