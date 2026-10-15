Erste Schätzungen: Alignment Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alignment Healthcare wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,037 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Alignment Healthcare nach den Prognosen von 11 Analysten 1,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 993,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,144 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 5,21 Milliarden USD im Vergleich zu 3,95 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch