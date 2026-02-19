Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9113 -0.1%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 4’977 2.0%  Bitcoin 51’316 -1.3%  Dollar 0.7726 0.3%  Öl 70.3 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Richemont21048333Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Figma-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz besser als erwartet
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatzt schlagen Analystenerwartungen
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
Suche...

Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Algonquin Power Utilities legt Quartalsergebnis vor

Algonquin Power & Utilities
5.72 EUR -0.56%
Kaufen Verkaufen

Algonquin Power Utilities lässt sich voraussichtlich am 06.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Algonquin Power Utilities die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,046 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 606,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 815,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,318 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,600 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,14 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch