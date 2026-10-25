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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alfresa gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Alfresa wird voraussichtlich am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 30,48 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alfresa noch ein Gewinn pro Aktie von 35,82 JPY in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 790,08 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 771,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 132,36 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 229,64 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3.201,43 Milliarden JPY, gegenüber 3.104,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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