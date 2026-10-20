Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Albemarle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Albemarle wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,56 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Albemarle ein EPS von -1,720 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 17,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden USD umgesetzt.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,11 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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