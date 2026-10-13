Erste Schätzungen: Alamos Gold A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alamos Gold A wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,476 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,910 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 529,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 636,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,95 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch