Erste Schätzungen: Alamar Foods Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alamar Foods Company Registered wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,690 SAR. Dies würde einem Zuwachs von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alamar Foods Company Registered 0,620 SAR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 282,4 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,7 Millionen SAR umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,26 SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,88 SAR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,10 Milliarden SAR, nachdem im Vorjahr 945,9 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch