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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Aktia Bank A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aktia Ban a
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Aktia Bank A wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,245 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Aktia Bank A mit einem Umsatz von insgesamt 71,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,140 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 294,0 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 817,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.ch

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