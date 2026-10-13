Aker Solutions ASA Aktie 25336468 / NO0010716582
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aker Solutions ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aker Solutions ASA gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,48 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aker Solutions ASA 1,81 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,23 Prozent auf 13,98 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Aker Solutions ASA noch 16,69 Milliarden NOK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,04 NOK, gegenüber 5,28 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 54,05 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 62,20 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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