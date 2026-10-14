Aker BP ASA Registered Shs Aktie 2846723 / NO0010345853
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aker BP ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aker BP ASA Registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,840 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,54 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,32 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 25,53 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 2,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 13,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 111,10 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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