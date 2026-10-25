|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ajinomoto stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ajinomoto lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 25,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ajinomoto 19,56 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ajinomoto in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 412,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 374,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 145,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 138,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.742,84 Milliarden JPY, gegenüber 1.583,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ajinomoto Co. Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ajinomoto stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Ajinomoto öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Ajinomoto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.06.26
|Nikkei 225-Wert Ajinomoto-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ajinomoto-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Ausblick: Ajinomoto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ajinomoto Co. Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.