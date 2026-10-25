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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ajinomoto öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ajinomoto präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,163 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent auf 2,61 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,914 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,01 Milliarden USD, gegenüber 10,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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