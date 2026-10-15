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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Air China präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Air China
5.67 CNY -0.70%
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Air China veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,080 CNY gegenüber 0,210 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,87 Prozent auf 50,97 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,241 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,110 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,18 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 171,48 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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