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16.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Air China legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Air China
5.94 CNY -0.83%
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Air China wird sich voraussichtlich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,080 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Air China noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 14,06 Prozent auf 46,46 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Air China noch 40,73 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,241 CNY je Aktie, gegenüber -0,110 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 194,50 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 171,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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