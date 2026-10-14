Erste Schätzungen: Air Canada Voting and Variable Voting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Air Canada Voting and Variable Voting wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,559 CAD je Aktie gegenüber 0,890 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Air Canada Voting and Variable Voting im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,81 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,77 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 18,00 Prozent gesteigert.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,07 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 25,39 Milliarden CAD, gegenüber 22,37 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch