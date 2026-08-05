Aguas Andinas Aktie 748922 / CL0000000035
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aguas Andinas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aguas Andinas präsentiert voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Aguas Andinas für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,28 CLP vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,06 CLP je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 176,71 Milliarden CLP – das würde einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 165,02 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 24,36 CLP je Aktie aus. Im Vorjahr waren 22,85 CLP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 752,21 Milliarden CLP, gegenüber 712,79 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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