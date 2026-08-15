Agricultural Bank of China Aktie 11478589 / CNE100000Q43
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15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (H) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Agricultural Bank of China (H) wird voraussichtlich am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,180 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 HKD erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 195,44 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 372,17 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,833 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,850 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 773,92 Milliarden CNY, gegenüber 1.476,11 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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