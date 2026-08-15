Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Agricultural Bank of China (A) lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 43,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 343,68 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Agricultural Bank of China (A) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 195,44 Milliarden CNY aus.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,833 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,780 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 773,92 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1.354,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch