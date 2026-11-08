Erste Schätzungen: Agilent Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Agilent Technologies wird voraussichtlich am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,73 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agilent Technologies 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,88 Prozent auf 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Agilent Technologies noch 1,86 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,20 USD je Aktie, gegenüber 4,57 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 7,50 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net