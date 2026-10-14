AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AGCO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AGCO lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,871 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,09 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,48 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,63 USD je Aktie, gegenüber 9,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 10,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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