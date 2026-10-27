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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ag Growth International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ag Growth International wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten schätzen, dass Ag Growth International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,584 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 340,2 Millionen CAD gegenüber 389,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 CAD, gegenüber -1,410 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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