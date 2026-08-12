Affirm Holdings Aktie 58463675 / US00827B1061
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Affirm gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Affirm veröffentlicht voraussichtlich am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 26 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,349 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Affirm 0,200 USD je Aktie eingenommen.
28 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,62 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 4,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,98 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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