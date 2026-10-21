AFC Gamma Aktie 59111192 / US00109K1051
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AFC Gamma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AFC Gamma wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AFC Gamma -0,570 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,703 USD aus. Im Vorjahr waren -0,950 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 34,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 31,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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