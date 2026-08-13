Af Gruppen Asa Aktie 710887 / NO0003078107
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Af Gruppen Asa (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Af Gruppen Asa (A) stellt voraussichtlich am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,56 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Af Gruppen Asa (A) ein EPS von 2,49 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 11,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,72 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,81 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,51 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,99 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,27 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 31,87 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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