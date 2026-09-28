AEON Aktie 1288095 / US0076271024
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28.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AEON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AEON veröffentlicht voraussichtlich am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,025 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.
AEON soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,165 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 73,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,49 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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