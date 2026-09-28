Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9451 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’181 -2.5%  Bitcoin 68’660 -2.0%  Dollar 0.8306 0.2%  Öl 107.7 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HBM Healthcare-Aktie: Beteiligung an Adarx im Rahmen des Börsengangs erhöht
Arbeitsmarkt: Laut Ifo-Umfrage streichen die Firmen in Deutschland zuletzt weniger Jobs
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Apple-Aktie: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
Suche...
Plus500 Depot

Aeon Aktie 762104 / JP3388200002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aeon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aeon
7.15 EUR -2.72%
Kaufen Verkaufen

Aeon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,05 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,49 Prozent verringert. Damals waren 4,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aeon nach den Prognosen von 3 Analysten 2.875,31 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.623,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 26,56 JPY je Aktie, gegenüber 26,87 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 11.911,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 10.715,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aeon Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten