Advantest Aktie 2677334 / US00762U2006
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advantest präsentiert Quartalsergebnisse
Advantest präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,70 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 51,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden USD in den Büchern standen.
22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,91 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,10 Milliarden USD, gegenüber 7,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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