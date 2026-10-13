Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advantest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Advantest wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 210,54 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 93,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Advantest 109,05 JPY je Aktie vermeldete.
Advantest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 429,55 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 935,44 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 515,15 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 1.758,25 Milliarden JPY, gegenüber 1.128,61 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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