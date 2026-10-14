Erste Schätzungen: Advantage Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Advantage Energy stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,191 CAD gegenüber 0,000 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 210,4 Millionen CAD – ein Plus von 74,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Advantage Energy 120,5 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,844 CAD, gegenüber 0,320 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 818,7 Millionen CAD im Vergleich zu 645,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch