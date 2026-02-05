|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AdvanSix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AdvanSix veröffentlicht voraussichtlich am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,66 Prozent auf 341,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AdvanSix noch 329,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Grün -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schliesst uneins -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Plus
Der Schweizer Leitindex notierte am Mittwoch deutlich höher. Der DAX präsentierte sich dagegen schwächer. Anleger an der Wall Street konnten sich nicht für eine Richtung entscheiden. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.