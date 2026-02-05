Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’964 0.4%  Bitcoin 56’497 -3.7%  Dollar 0.7771 0.2%  Öl 68.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Micron Technology951691BACHEM117649372
Top News
Alphabet-Aktie steigt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Carl Icahn und Warren Buffett: Diese unterschiedlichen Philosophien trennen die beiden Wall Street-Legenden
Glencore- und Rio Tinto-Aktien: Fusionsgespräche geraten ins Wanken
Clariant-Aktie: Verkauf der Stahl-Beteiligung bringt Millionenbetrag ein
Suche...
eToro entdecken
05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AdvanSix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AdvanSix veröffentlicht voraussichtlich am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,66 Prozent auf 341,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AdvanSix noch 329,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

04.02.26 Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
04.02.26 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
04.02.26 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
04.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochvormittag zu
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:25 NRW: Warnstreiks an Awo-Kitas, Schulen, Uniklinken, Hochschulen
06:25 Juso-Chef wirft Union Klassenkampf vor
06:23 VW und Stellantis: 'Made in Europe' soll Branche stärken
06:22 Lauterbach fordert Termingarantie bei Fachärzten
06:21 Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt erwartet
06:21 Tarif-Azubis verdienen deutlich mehr
06:21 JU-Chef sieht milliardenschweres Einsparpotenzial im Sozialbereich
06:20 Warnstreik trifft Winterdienste und Häfen in Niedersachsen
06:18 'Schnieder-Effekt': Bei Fahrschulen brechen Anmeldungen ein
06:16 Deutschland setzt auf Rohstoff-Partnerschaft mit Australien