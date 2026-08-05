Advanced Micro-Fabrication Equipmen a Aktie 48820839 / CNE100003MM9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellt voraussichtlich am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,901 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Advanced Micro-Fabrication Equipment A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,85 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 38,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 2,79 Milliarden CNY umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,28 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,78 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,36 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.03.26
|Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.