Erste Schätzungen: Advanced Emissions Solutions legt Quartalsergebnis vor

Advanced Emissions Solutions präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Advanced Emissions Solutions 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Advanced Emissions Solutions 35,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,011 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,270 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 124,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 120,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch