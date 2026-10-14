Erste Schätzungen: adidas legt Quartalsergebnis vor

adidas präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,11 Milliarden EUR – ein Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,63 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 29 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,19 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,51 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 26,94 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 24,81 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch