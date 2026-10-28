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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adecco SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Adecco SA gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.
Adecco SA wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,490 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 6,02 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 5,40 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,39 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 CHF vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,80 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,63 Milliarden CHF im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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