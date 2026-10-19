Addus HomeCare Aktie 10385048 / US0067391062
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Addus HomeCare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Addus HomeCare veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,79 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 44,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,24 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 388,7 Millionen USD gegenüber 362,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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