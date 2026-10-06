AddLife AB Registered b Aktie 54724459 / SE0014401378
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AddLife Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AddLife Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,865 SEK je Aktie gegenüber 0,660 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,58 Milliarden SEK gegenüber 2,43 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,36 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,60 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 10,93 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 10,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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