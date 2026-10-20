Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie 48278597 / US00650F1093
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adaptive Biotechnologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Adaptive Biotechnologies wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Adaptive Biotechnologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,093 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 71,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 23,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adaptive Biotechnologies einen Umsatz von 94,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,543 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 293,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 277,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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