|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Acurx Pharmaceuticals stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,377 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,230 USD erwirtschaftet wurden.
Acurx Pharmaceuticals soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,720 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Acurx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Acurx Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Acurx Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Acurx Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Acurx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.