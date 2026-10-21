AcuityAds Holdings Aktie 127868525 / CA45232V1067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AcuityAds legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AcuityAds präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,040 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AcuityAds ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,2 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,6 Millionen CAD aus.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,115 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,280 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 175,0 Millionen CAD, gegenüber 143,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu AcuityAds Holdings Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: AcuityAds legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: AcuityAds legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: AcuityAds stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AcuityAds Holdings Inc Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.