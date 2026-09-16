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16.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Acuity Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Acuity Brands
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Acuity Brands wird voraussichtlich am 01.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,66 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,61 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,21 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Acuity Brands für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,25 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,81 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 12,53 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,65 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,35 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

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