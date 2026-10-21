ACM Researc a Aktie 38330434 / US00108J1097
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ACM Research A präsentiert Quartalsergebnisse
ACM Research A wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,505 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 310,6 Millionen USD – ein Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ACM Research A 269,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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