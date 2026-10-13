Erste Schätzungen: ACM Research A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ACM Research A äussert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,505 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 310,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch