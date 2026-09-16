Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’402 -0.2%  Euro 0.9446 0.1%  EStoxx50 6’237 -0.4%  Gold 4’294 -0.1%  Bitcoin 61’903 -3.2%  Dollar 0.8186 0.2%  Öl 108.6 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Glencore beendet Geschäfte mit Radiant - mutmassliche Fälschungen
SHLAktie: Unternehmen muss für Übernahme von Mediton und Medishur nachzahlen
Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie im Blick
Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft
dormakaba-Aktie: Schliesstechnik-Konzern übernimmt Anbieter von digitalen Hotelschlüsseln
Suche...
Plus500 Depot

Accenture Aktie 10478724 / IE00B4BNMY34

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Accenture gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Accenture
159.52 CHF 3.44%
Kaufen Verkaufen

Accenture wird voraussichtlich am 01.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,59 Prozent auf 18,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 13,86 USD, gegenüber 12,15 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 73,59 Milliarden USD im Vergleich zu 69,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Accenture plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten