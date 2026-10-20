Erste Schätzungen: Acadia Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acadia Healthcare wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,463 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,75 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Acadia Healthcare in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 877,8 Millionen USD im Vergleich zu 851,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber -12,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,31 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch