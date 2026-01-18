Academedia AB Aktie 32822694 / SE0007897079
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Academedia AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Academedia AB lädt voraussichtlich am 02.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,05 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Academedia AB 1,76 SEK je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,31 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,95 SEK im Vergleich zu 8,14 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,15 Milliarden SEK, gegenüber 18,53 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
