09.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Absci informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Absci lässt sich voraussichtlich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Absci die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,178 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,54 Prozent erhöht. Damals waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 111,94 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Absci noch 0,7 Millionen USD umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,826 USD, gegenüber -0,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
