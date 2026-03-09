Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KI-Aktien im Analystencheck: So schneiden NVIDIA, Microsoft und Co. im Vergleich ab
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...

Absci Corporation Registered Shs Aktie 112453605 / US00091E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Absci informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Absci Corporation Registered Shs
2.38 USD -7.77%
Kaufen Verkaufen

Absci lässt sich voraussichtlich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Absci die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,178 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,54 Prozent erhöht. Damals waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 111,94 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Absci noch 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,826 USD, gegenüber -0,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch