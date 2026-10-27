Erste Schätzungen: ABN Amro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ABN Amro präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

9 Analysten schätzen, dass ABN Amro für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,923 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ABN Amro in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 44,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,45 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,66 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,38 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch