|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ABN Amro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ABN Amro präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
9 Analysten schätzen, dass ABN Amro für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,923 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ABN Amro in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 44,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,45 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,66 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,38 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABN Amro
|
06:21
|Erste Schätzungen: ABN Amro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: ABN Amro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: ABN Amro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: ABN Amro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: ABN Amro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu ABN Amro
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.